當年在銀禧（後為體院）足球部的精英球員，個人技術及意識確實比球會青年軍優勝。羅繼華表示，其實只是功多藝熟，當每日練兩課，可以不斷重複動作，收操後可以繼續使用球場自行訓練，還有好的教練指導，這解釋為何體院球員技術普遍較佳。

當年體院足球部主要由郭家明、黎新祥及陳融章三名教練負責帶領不同梯隊。在體院集訓的球員，每日晨操晚練，訓練時數較球會青年軍多，羅繼華認為，接觸足球的時間比較長，好多訓練也可以重複好多次，練得多效果自然會好些。

有指體院足球員每日晨操集中操個人技術，單是練射波出波也已經過百次，羅回應沒有計有多少次，他說：「當年沒有計射幾多球或出幾多波，十零歲又鍾意踢波，沒有太多訓練感覺，主要覺得訓練係好玩。」就是因為踢波是興趣，羅繼華當年空閒時間，也不時到圖書館看外國球員影片後，就幾個人一齊模仿射波方式。

羅繼華指出，踢波其實最重要是基本功，即是底子，當底子打得好，這樣才可以踢更高層次的足球。他說：「當年黎sir覺得側擊員盤扭能力比較好，平日訓練要不斷嘗試扭波，當他看到比賽時唔去扭波，會即時換出場，他認為踢邊不能不扭。另外，踢波意識都重要，當年教練比較簡單，應畀則畀，應扭便扭，沒必要太複雜。另外，同一系統踢法，就算不同年代，彼此大概知道踢法，像我與Cow sir（陳志康）不同年代的體院員，但在代表隊易夾，因為大家踢法思路相近，情況像阿積士，來自同系統，好清楚4-3-3陣式踢法同要求。」

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