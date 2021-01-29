新一季的F1將於三月尾在巴林開鑼，周五國際汽聯（FIA）以及擁有F1的Liberty Media聯合宣佈新一季的部份改動，其中周日的正賽將會重返整點開車，另外周五兩節的練習賽將由現時一節90分鐘縮減至一節60分鐘。

18年自Liberty Media買入F1之後，F1正賽就仿效美式運動一般，開賽前除了準備及暖胎的一小時外，額外再加10分鐘。不過，新一季所有正賽將取消額外10分鐘的時間，重新回到過去的整點開車，而大部份歐洲開車的分站開賽時間為當地的下午三點。另外，周五的兩節練習賽不少車隊為免引擊及零件損耗，所以90分鐘的練習賽時間只會用到一部份，有見及此賽會決定將每節練習賽縮減至60分鐘。

賽會打算新一季的F1將有23個分站賽事，不過原定五月中舉行的中國上海站已經取消，現時有指去年有份臨時「頂更」的葡萄牙站可能取代中國站今季加入。

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