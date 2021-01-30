阿仙奴周六將於英超主場迎戰曼聯，由皇家馬德里借用的挪威中場馬田奧迪加特周五亦已經與隊友會合，進行了在新球隊的首課操練。阿仙奴領隊阿迪達期望奧迪加特對球隊今季有重大影響，但未決定是否會派遣在對曼聯的比賽上陣，至於曼聯領隊蘇斯克查則大讚這位挪威同胞，但表示希望在本周六未找到狀態。

蘇斯克查說︰「馬田是非常才華的年輕球員，我們從國家隊知道他可以為任何人帶來麻煩，我只希望他在周六未找到狀態。」蘇B大讚奧迪加特是個好孩子，祝他一切順利並謂︰「我肯定他們做了一個很好的交易。」

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