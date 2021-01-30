受到降班威脅的拖連奴周五藉比洛迪在完場前2分鐘士哥，於主場以1:1逼和最後9人應戰的費倫天拿，今季意甲主場終於開齋，聯賽4輪不勝亦告一段落。

兩隊上半場互交白卷，費倫天拿於61分鐘有卡斯度維利領到紅牌而少踢一人。不過，列貝利在6分鐘後射入個人今季第一球，助客軍領先1:0，這名法國球星亦成為歐洲五大聯賽僅五位在近17季都有入球進賬的球員，之前四人是基斯坦奴朗拿度（C朗）、美斯、沙治奧拉莫斯和祖亞昆。

71分鐘，尼高拉米連高域因為報復以頭撞比洛迪而領紅被逐，費倫天拿只餘9人應戰。拖連奴則於88分鐘由比洛迪建功，最終以1:1逼和費倫天拿。

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