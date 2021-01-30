英超球會紐卡素早前出現武漢肺炎群組爆發，但前鋒祖連頓日前又在社交網站Instagram，上載了一張自己涉嫌違反防疫守則光顧理髮店的照片。雖然這位巴西前鋒很快便已將相片刪除，但紐卡素會方已表明會徹查事件，並可能對他作出紀律處分。

祖連頓在英國時間周五中午左右，在IG上載了一幅他在理髮店內跟髮型師的合照，雖然兩人均有戴上口罩，但英國傳媒就指，紐卡素早前已因為武肺疫情而大受打擊，主力前鋒辛特麥斯明更曾因此而缺陣8周，到最近才重返戰陣，可是至今仍未回復最佳狀態，所以會方將會嚴查事件。

「我們對祖連頓分享的照片感到失望。武漢肺炎防疫守則十分清晰，球會亦一直有指導及教育旗下球員，如何履行自己的責任。會方將會採取合適的內部行動。」紐卡素球會發言人說。

紐卡素在19年夏天，以4,000萬鎊（約4.3億港元）從德甲賀芬咸買入祖連頓，他今季在各項賽事合共上陣22場，只得三個入球及三次助攻，對上兩仗亦只被放在後備席上，未有出場機會。

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