彭美拉斯周六在馬拉簡拿球場舉行的南美自由盃決賽，藉着比連奴盧比斯在補時9分鐘的頭槌入球，以1:0險勝另一支巴西球隊山度士，第2次贏得這項錦標，並取得世冠盃參賽資格。

南美自由盃決賽原定在去年11月21日上演，但因為武漢肺炎疫情而延期。雖然賽事未有公開售票，但仍有大約5,000人應參賽雙方、巴西當局及南美足協邀請入場觀戰。兩隊今場未有太多攻勢，但卻出現多次勇悍攔截，雙方各有4名球員，山度士教練更於補時6分鐘領紅牌被逐，而在3分鐘後，彭美拉斯就憑着後備上陣的比連奴盧比斯，在禁區內接應朗尼的右路傳中球頂入，奠定1:0勝局，這是該隊繼1999年之後，歷來第2次贏得南美自由盃冠軍。

因為武肺疫而押後至今年2月舉行的世冠盃，本周就會於卡塔爾揭幕，貴為南美自由盃冠軍的彭美拉斯，已直接取得4強資格，並將與墨西哥球隊堤格雷斯及南韓勁旅蔚山現代的勝方爭入決賽。至於歐聯冠軍拜仁慕尼黑就被安排在上線四強，將會與東道主艾杜哈尼或埃及的艾阿里，角逐另一個決賽席位。

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