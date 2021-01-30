印象中，中國國內稱得上靚仔而又好波嘅球員冇幾多個。雖然近年就吹上海上港門將顏駿凌都幾好樣，但呢位門將都就快30歲，就點都唔夠今日要介紹呢位只得17歲、仲未成年嘅英俊小生咁新鮮。

呢位叫李嗣鎔嘅後生仔，突然呢兩日喺內地嘅社交網絡上爆紅，微博粉絲由4,000暴升至超過10萬，之所以咁多人關注，除咗佢真係生到成個明星樣咁，仲因為佢係前中國國腳李明嘅囝囝，同埋幾日前同荷甲球會海牙簽下職業球員合約，雙方簽約到2024年。大家都知內地媒體同網民對住呢啲所謂國家明日之星會點吹奏，梗係吹到佢成個新武磊咁，睇好佢揚威海外咁，仲誇到話佢係木村拓哉同玄彬嘅混合體。

其實李嗣鎔都叫繼承老竇顏值，因為李明球員時代亦有「中國碧咸」之稱，如果睇波資歷較深嘅球迷可能會記得，因此內地網民亦都戲稱李嗣鎔係中國嘅布魯克林。不過，爸爸球員時代就踢中場，而據報李嗣鎔踢嘅位置就係後衞。佢11歲就畀老竇李明送出國培訓球技，雖然去荷蘭前亦到過西班牙、德國同法國，睇吓會適應邊個地方，但李明最尾就考慮因為荷蘭都係講英文，阿仔會比較容易溝通同生活，而海牙咁啱又係中資球會，中國嘅合力萬盛集團喺2014年注資呢間球會，於是就連李嗣鎔個阿媽同家姐都去埋荷蘭陪住佢，等佢唔會細細個就思鄉。

李嗣鎔喺訪問中，透露話自己喺海牙青訓學院接受培訓初期，只可以喺更衣室入面打掃，而且曾經因為學院入面得自己係嚟自中國，壓力太大搞到發燒，耳仔仲流埋血，後尾先開始慢慢適應，而且不斷鍛練體能體格，等自己強壯啲，咁先可以喺練習嗰陣，同一班同期歐洲隊友身體對抗時都唔輸蝕。

家陣喺北京國安做緊總經理嘅李明，就驚阿仔今次一夜成名，對佢嘅成長未必係好事：「我希望社交網絡同媒體唔好炒作佢，成為所謂嘅人氣偶像或網絡紅人。唔好話係佢，連我自己都唔適應呢種變化，亦冇諗過會咁。我當然有同佢講，好多人關注唔係一件壞事，但就要有心理準備，因為有人鍾意就自然有人鬧，當被批評嗰陣，就要識得調節個心態......」當然李明亦話，李嗣鎔目前應該以學業為重，因為除咗踢波，佢嚟緊仲會喺當地參加公開試考大學，唔想佢分心咁話。

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