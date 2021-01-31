曼城周六在英超聯賽，於主場以1:0擊退錫菲聯，為領隊哥迪奧拿贏得教練生涯第500場勝利。這位西班牙籍主帥賽後盛讚球員的表現，並揚言會爭取再贏500場比賽。

連同今仗在內，藍月亮在各項賽事已連贏12場，創下球會史上的最長連勝紀錄，哥迪奧拿認為能在競爭激烈的英超聯賽造出如此佳績，實在相當難得。「能在12月與1月有如此穩定的表現，真的十分厲害，在這個聯賽，每一場比賽都相當難踢。」哥帥說。「我們在多個範疇都有很好的表現，亦甚少讓對手取得攻門機會。雖然我們本身的埋門次數也不多，但總算足以取勝。」

儘管曼城氣勢正盛，但哥帥亦不忘為球員減壓。「當上場以5:0大勝對手，人們總預期我們今仗同樣可贏5:0，但這是現實世界，不是童話故事。當你看到錫菲聯沉淪榜末，就知英超的競爭有多激烈。」哥帥續道。「我們一定會失分，問題是怎樣克服它。糟糕的日子一定會來臨，但願我們能否馬上反彈。」

自08年展開教練生涯開始，哥迪奧拿只用了673場比賽，就拿到了500場勝利，包括至今已帶領曼城拿下197勝。對於自己的驕人成就，哥帥表示非常高興，但卻謙稱這是集體的功勞，並謂會爭取再贏500場比賽。

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