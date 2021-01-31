冬季轉會窗將於明日關閉，各國聯賽關窗時間略有不同，英超停止交易為香港時間周二7:00am。在球季進行一半要去增兵本來已是不容易的事情，受自去年起肆虐的疫情所影響，各球會財政收入受到嚴重影響，當轉會市場關門在即，亦一如所料沒有出現天價轉會，死線臨近，各隊還有那些目標可以爭取？

基斯甸艾歷臣

現效球會：國際米蘭（意甲）

目標球會：熱刺（英超）

簡評：艾歷臣一年前懷着終於甩難心情由熱刺轉投國際米蘭，沒料到一年以來一直難以適應意大利足球以至生活，球場上發揮越來越差，便越來越不受國際主帥干地重用下，正尋求在轉會窗關閉前離隊。艾歷臣昔日為熱刺提供極大創造力，這亦是目前熱刺所需，不排除這位丹麥中場會再戰英超重投前屬球會。

迪利阿里

現效球會：熱刺（英超）

目標球會：巴黎聖日耳門（法甲）

簡評：迪利阿里已被熱刺主帥摩連奴徹底棄用，這名24歲英格蘭中場要拯救自己前途，以及爭取在國家隊的位置，重燃入選今夏歐國盃決賽周大軍名單希望，餘下時間已不多。昔日他深得熱刺前度主帥普捷天奴重用，後者目前已轉投法甲巴黎聖日耳門執教，向恩師投奔亦屬合情合理。

安尼斯利

現效球會：西維爾（西甲）

目標球會：韋斯咸（英超）

簡評：韋斯咸在今季表現大躍進，一下子成為英超爭逐前四分子，領隊莫耶斯希望趁1月再加強人腳實力，以更強火力保持佳績，莫帥看中的目標是西維爾前鋒安尼斯利。這名摩洛哥前鋒在今季西甲的入球已達雙位數，惟交易最大阻力是轉會費問題，據悉韋斯咸開價約2,200萬鎊，惟西維爾方面要求得不少於3,500萬鎊才肯放人，幾乎是韋斯咸開價的一倍。

艾利加西亞

現效球會：曼城（英超）

目標球會：巴塞隆拿（西甲）

簡評：曼城近期回復強勢進佔英超榜首，出色的防守成為藍月表現出色的關鍵。西班牙年輕守將艾利加西亞前途備受看好，但獲派上陣時間有限，在曼城四大中堅中排末席。受到西甲豪門巴塞隆拿追逐下，曼城領隊哥迪奧拿已透露加西亞將會在今季結束其合約屆滿後離隊。由於加西亞在季後能以自由身轉投其他球會，因此他在冬季轉會窗離隊機會不大，財困的巴塞難以在現階段支付轉會費。

馬高斯盧祖

現效球會：曼聯（英超）

目標球會：小保加（阿甲）

曼聯今季戰績更上一層樓，領隊蘇斯克查已經找到了屬於自己的班底，阿根廷守將馬高斯盧祖顯然不在其計劃中，長期被投閒置散。已效力曼聯7年的盧祖，是時候鳥倦知還，有意返回老家搵食，班霸小保加有意出手。紅魔另一名阿根廷球員門將羅美路同樣不受重用，爭取在轉會窗關閉前離隊。

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