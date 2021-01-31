效力意甲班霸祖雲達斯的德國中場基迪拉，去年夏天曾經拒絕球隊的解約協議繼續留隊，不過自派路執掌球隊後，這位33歲中場未曾於任何賽事中為斑馬兵團上陣過。據德國傳媒報道，坐足半年冷板凳的基迪拉已經決定離隊，並在周日前往德甲哈化柏林接受體測，一切順利的話將會加盟這支首都球會。

15年夏天由皇家馬德里免費轉會加盟祖雲達斯的基迪拉，曾經助祖記贏得五屆聯賽冠軍，並於16/17球季打入歐聯決賽，可惜不敵舊東家皇馬屈居亞軍。但近年這位14年世界盃冠軍功臣受傷患困擾，狀態大幅下滑，去年夏天球隊已經曾經提出提早解約，但基迪拉拒絕之下繼續留隊。

不過派路執掌球隊後，基迪拉未有獲得任何上陣機會，加上現時祖記中場人材濟濟，基迪拉的角色完全被邊緣化，最終決定在冬季轉會窗完結前離隊。據德國傳媒指，基迪拉與祖記達成新的解約協議後，將會以自由身身份加盟哈化柏林，並與這支今季成績一般的首都球會簽約兩年半。

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