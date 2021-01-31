RB萊比錫周六在德甲前列大戰，於主場以1:0小勝利華古遜，繼續排在積分榜第2位，落後榜首的拜仁慕尼黑7分。

雙方在上半場互白卷，戰至51分鐘，尼干古在禁區頂起腳被對方守將刪到後，回身挑橫皮球再一射入網，打破僵局， RB萊比錫亦憑着這個入球，以1:0力挫利華古遜。

萊比錫的美國中場泰拿阿當斯指出，今場勝仗得來不易。他說：「今仗的強度很高，其實在德甲每場賽事也有這種感覺，特別是面對着利華古遜這樣的勁旅。他們非常有鬥心，攔截亦很拼搏，所以我們亦要全力以赴。我對球隊與自己的表現都很滿意，這亦是我們得以全取3分的原因。」

利華古遜前鋒里安拜尼則認為，球隊落敗純屬欠運。「今仗雙方都很落力，我們只是較不幸的一隊。他們在攻守兩方面都很出色，並成功把握到機會，而我們則未有。我們實在欠缺了一點運氣。」他說。

全取3分後，RB萊比錫以19戰得38分，繼續排在德甲聯賽榜第2位，落後榜首的拜仁慕尼黑7分，法蘭克福以33分排第3，利華古遜則以32分排第4。

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