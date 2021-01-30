武漢肺炎疫情，重擊零售業，當中兩大體育品牌是無法幸免於難，當中Nike股價去年中一度下跌10%，而Adidas的年報指，受疫情影響，去年上半年錄得約2.9億歐元的巨額虧蝕，不過，兩大品牌的網上銷售同樣急升。

去年受歐美受疫情影響，不少國家及城市採取封城，而部份在封城下，門市及商場須要關閉，據報Adidas在去年疫情的高峯期，其全球零售門市是有半數因各國政府的隔離政策而暫時關門，結果是大大影響上半年的銷售情況大跌。

Adidas前年全年盈利5.31億歐元，不過，去年8月的半年年報指，去年上半年因銷售受到疫情的重打擊，半年錄得超過2.9億歐元巨額虧蝕。據CNBC報道，Nike去年在疫情影最嚴重時期，世界各地主要城市乎全面閉關，城市要隔離時期，市值一度下跌38%，總值約為7.9億美元。

不過，兩大體育品牌的股價，在下半年隨著網上銷售急升而大幅反彈，當中Adidas在下半年的銷售因顧客轉向到透過網上台平購買而反彈，當中網上比去年度增加93%，全力有可能轉虧為盈，而Nike在網上的銷售情況也急升83%。Nike目前股價反彈至超過130美元，而Adidas現時股價為277歐元，較去年低位升100歐元。

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