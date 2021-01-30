武漢肺炎肆虐超過一年，本地體壇慘遭重創，運動員未能如常訓練及比賽之餘，兩大體育用品企業生意受疫情影響，相繼削減本地預算，除大副削減人手，亦大減對足球員的贊助。Adidas已全削足球員及運動員贊助合約，而Nike則只保留數名本地最頂級運動員的贊助，東方龍獅的港足門將葉鴻輝是僅存的足球員。

前港足隊長陳偉豪指，球員未能獲體育用品贊助商的影響不只是少了裝備，還可能少了外界對運動員的認同，這個心理打擊可能更加嚴重，希望疫情快點過去，讓大部份足球員及運動員可以重新獲兩大贊助商支持。

一場疫症，這年多時間對世界，以至本地體壇帶來極大打擊，賽事被迫延期，就算復賽也多數閉門進行，球迷暫無法如常到場觀看賽事，足球員、運動員無法正常訓練，浪費寶貴的運動員生命。本地足球及運動員去年底接到更令他們失望的消息，世界兩大體育巨企業Nike及Adidas去年中相繼決定減省區內資源，當中大中華區的香港需要大幅削減職員人數，多名高層離職，對運動員的支援亦要銳減。

消息指，Nike只保留葉鴻輝(足球)、楊文蔚(跳高)、歐鎧淳(游泳)及曹星如(拳擊)等本地著名運動員，至於Adidas則一個運動員也不留，而估計不少球員今年開始要自行購買球靴訓練及比賽。可幸，兩大體育企業仍保留對本地兩大球會傑志及東方的贊助。

去年掛靴前港足隊長陳偉豪自03年對皇馬的表演賽開始便獲Adidas贊助，而這個超過17年的合作關係最終要告一段落。他早前向本報證實，贊助商今年開始不再贊助個別運動員。

他說：「去年退役，但贊助商仍有提供贊助，當然數量會減，如波砵會少點，其他的贊助亦會調整，但去年底收到新一年停止贊助的消息，個人不清楚其他運動員情況，自己的贊助到去年底已結束。經濟環境差，零售不會有好生意，而贊助商有好多舖在黃金地段，對贊助商來說是幾大負擔，減少少預算無可厚非。」除Adidas的足球員，獲Nike贊助的球員也接到這個削贊助的壞消息。

偉豪指，自己上季掛靴，轉踢業餘後，影響相對較細，但難免有點可惜，他說：「自己及家人穿着習慣了，就算冇贊助將來會繼續支持，而球員缺少咗裝備贊助難免有影響；贊助對香港球員其實相當唔錯，提供好多踢波以外嘅裝備，現在贊助少咗，球員負擔難免較大，開支會有增加；自己覺得足球員同運動員少咗贊助對我們的認同，少了這方面的動力；始終香港做運動員得到外界認同係好重要，相信很多運動員都想得到贊助商對他們付出的認同，有這些支援，運動員會更用心在場上爭取表現，個人覺得，這較實際裝備及資源更重要。」

他表示，球靴對球員來說是搵食工具，對青年球員影響可能較大，買少兩對或穿長點時間。「希望球員失贊助的日子不會太長，將來有機會這個合作多年的贊助商合作。」陳偉豪說。同樣失去這個品牌贊助的，還有標準流浪的守衞盧均宜，而他對贊助商的決定表示理解，始終目前市道欠佳，削減資源是難免。另外，有球員指之前獲贊助商提供球靴及波鞋數其實相當多，目前存放的球靴及跑鞋是足夠兩年穿著，短期內不需要購買。

雖然兩大體育品牌先後決定削減球員及運動員的贊助，但仍然有贊助港超聯球隊傑志及東方，當中傑志已與Nike續了新約，未來將繼續合作。東方仍是本地唯一獲Adidas全贊助的職業足球隊。

事實上，兩大體育用品商Nike及Adidas去年疫情高峯期，即5月，兩間公司的股價跌至一年低位，前者跌至約62美元，前已反彈至超過130美元，而Adidas跌至166歐元，現為277歐元。據兩間企業表示，疫情下門市銷售大受影響，但網購急升。

兩大體育品牌贊助本地運動員及球隊

Nike

贊助運動員

葉鴻輝(足球)

楊文蔚(跳高)

歐鎧淳(游泳)

曹星如(拳擊)

贊助足球隊：傑志

Adidas

贊助足球隊：東方龍獅

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！