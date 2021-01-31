阿仙奴周六在英超大戰，主場以0:0賽和曼聯，領隊阿迪達表示滿意球員的表現，並認為各得1分賽果合理。

阿迪達說：「這是一場得好的娛樂，雙方都渴望求勝。曼聯在上半場佔得上風，而我們大部份的好機會都在下半場出現。總括來說，和波是合理的賽果。」

阿迪達又盛讚球隊在奧巴美揚及布卡約沙卡等主將缺陣下，仍能與曼聯周旋到底。他說：「我們所有球員都表現很很好，在部份主將缺陣的情況下，其他球員都能把握機會挺身而出。當有機會跟這種勁旅交鋒，你必須相當冷靜。」

儘管未能攻破曼聯大門，這位西班牙籍教頭仍表示滿意球隊的進攻表現。他說：「已有更多的攻門命中目標，我們仍在改善之中，但球員的表現很紮實，而隨着比賽一路進行，大家的演出亦越來越好。我們曾因為丟失控球權而令壓力大增，但在下半場已穩定下來。」

季初一度沉淪積分榜下游的阿仙奴，目前已回升已第9位，並有機會爭奪來季歐洲賽資格，阿迪達就指球隊已重回正軌：「經過對上幾個月的頹勢後，我們仍有很多失地要收復。雖然尚有很多地方要改善，但我認為球隊正朝着正確的方向前進。」

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