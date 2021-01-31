馬賽原定周六主場對雷恩的法甲聯賽，因為憤怒的球迷衝擊訓練中心，法甲賽會在開賽前約三小時宣佈改期。

馬賽最近各項賽事四連敗，包括聯賽三連敗，而近五場不敗的比賽只射入了三球，大批不滿球隊表現的球迷在周六下午衝擊馬賽的訓練中心。球迷聚集並遊行到馬賽的訓練場外，他們投擲煙花及煙霧彈等，部份人一度突圍。

當地警方在Twitter表示，約300名馬賽球迷在訓練中心暴力襲擊警員，並補充指增援是為了結束破壞。據報有25人被拘捕，7名警員受傷。法國《隊報》則報道，馬賽球員當時在現場，當後衞艾華路蘇比朗與球迷說話時更被擊中背部。

馬賽發表聲明表示，該會強烈譴責這次不可接受的襲擊，指那危及現場人士的生命，「有盜竊行為和車輛被損毀。五棵樹被燒毁而唯一想要的就是破壞。建築物內的受損壞損失估計達數十萬歐元。」馬賽並形容參與者的行為「不負責任及不能接受」。

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