曼聯周六在英超聯賽，作客以0:0賽和阿仙奴。紅魔自17/18年球季「雙殺」兵工廠後，近6次在聯賽跟對方交手未逢一勝。自後蘇斯克查接手執教後，曼聯在英超對阿仙奴只得2和3負，這位挪威籍主帥賽後雖然表示滿意球員今仗的表現，但亦指自己控制不到他們的埋門把握力。

「我對球員的表現感到滿意。我們沒有失球，進攻上亦有不少好機會，下一步就是要令前鋒們重拾射門鞋。我們在下半場有兩次黃金機會，可惜均未能轉化成入球。我們有較多的控球時間，亦比對手有更好的攻門機會。下半場有一段時間我們的水準下滑了，除此之外，我很滿意球隊的演出。」蘇B說。「球員今仗已做了應做的事情，至於他們能否把握機會，我實在控制不了。」

蘇斯克查又認為，保羅普巴仍未完全發揮出應有的實力。他說：「我們雖然佔得上風，但保羅普巴卻不太『入局』，我們期望他會多一點用波，為安東尼馬迪爾鋪橋搭路。我們希望普巴在策動攻勢上，擔起更重要的角色。」

對於曼聯在近2仗失掉5分，蘇B指球隊已有回勇迹象，並會集中精神應付緊接下來的賽事。「在主場對錫菲聯的賽果（負0:1）當然令人失望，但當作客鬥阿仙奴，你認為球隊的表現值得取勝，已是一大進步。我們拿到了1分，並會專注於周二對修咸頓之戰。」

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