世界兩大體育品牌受疫情影重擊，削減球員贊助，對運動員來說帶來影響力，不過，部份球員是獲其他贊助商招手，提供贊助。

港超聯部份球員大多集中穿着兩大體育品牌的波砵及裝備操練及比賽，不過，還有香港Puma近年重新為本地球員提供贊助，數年前在港舉行介紹其品牌的新波砵宣傳活動中，約20名獲贊助其贊助的球員一同出席，實行「大晒冷」，當時出席有港隊前鋒麥基，屬總公司贊助傑志中場華杜斯，還有法比奧等，場面相當壯觀。

縱受疫情影響，但該公司未有減少對本地球員的贊助，早前更加是逆市簽入新球員，兩名最近獲其贊助球員是傑志快翼蘇沙及晉峰守門員林俊杰。該公司公關部回應:「我們贊助球員人數上無減，當然有球員及運動員退役，亦有新人加入。受疫情打擊，好多活動未能進行，變相減省了一些資源。」這家德國著名品牌近年是積極爭取本地市場，曾邀一代德國隊長馬圖斯訪港，出席宣傳活動。

傑志守門員王振鵬因贊助商決定不再贊助本地球員後，獲意大利著名守門員手套品牌Reusch提供贊助，早前使用與施捷斯尼同款新手套作賽。

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