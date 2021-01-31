國際米蘭周六在意甲聯賽，憑着盧卡古梅開二度，於主場以4:0大勝賓尼雲圖。祖雲達斯同日亦靠費達歷高基艾沙與艾朗藍斯各建一功，作客以2:0擊敗森多利亞。

國際米蘭在開賽後7分鐘，便藉着對手的烏龍球先開紀錄。當時國際中場基斯甸艾歷臣在前場右路開出罰球，賓尼雲圖中場列卡度恩樸達在禁區內，情急下將皮球送入自己龍門，主隊亦憑着這個入球，半場領先1:0。

戰至57分鐘，拿達路馬天尼斯在禁內射地波入網，為國際米蘭將比分改寫成2:0。67分鐘，賓尼雲圖門將蒙迪普嚴重犯錯，讓拿達路馬天尼斯在禁區內截到傳球，並由盧卡古衝前射入，國際米蘭領先3:0。78分鐘，在禁區內無人看管的盧卡古，接到阿歷斯山齊士的傳球後轉身抽入，為主隊湊成4:0勝局。

祖雲達斯同日在另一場賽事，以2:0擊敗森多利亞。上半場20分鐘，基斯坦奴朗拿度在前場策動攻勢，傳予右路的艾華路莫拉達，這位西班牙鋒將再橫傳予龍門口的費達歷高基艾沙建功，為客軍打破僵局。戰至下半場補時階段，祖記藉着一次突擊，由古達度傳予艾朗藍斯射入空門，鎖定2:0勝局。

全取3分後，國際米蘭目前以20戰得44分，排在意甲聯賽榜第2位，落後榜首的AC米蘭2分，少踢1場的祖雲達斯，則以39分排第3。

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