【韋斯咸1:3利物浦】

全場完！利物浦今仗雖然有沙迪奧文尼因傷缺陣，但紅軍仍能靠王牌穆罕默德沙拿個人梅開二度，加上韋拿杜姆的入球，作客以3:1擊敗末段有奇治戴臣破蛋的韋斯咸，賽後全取三分的利物浦，以21戰積41分升上第三位，落後榜首的曼城4分但多賽一場。

【韋斯咸1:3利物浦】

87分鐘，韋斯咸右路角球傳中，奇治戴臣門前射入替主隊破蛋。

【韋斯咸0:3利物浦】

84分鐘，後備上陣的羅拔圖法明奴與阿歷士張伯倫撞牆後，再交予韋拿杜姆輕鬆射入，助紅軍領先至3:0。

【韋斯咸0:2利物浦】

68分鐘，原先是韋斯咸的角球攻勢，不料皮球被紅軍解圍後，阿歷山大阿諾特組織快速反擊，由後者大腳長傳給中圈線的梳頓沙基利，後者再長傳給殺入禁區的沙拿門前輕鬆射入，個人梅開二度，替利物浦領先至2:0。

【韋斯咸0:1利物浦】

57分鐘，剛入替占士米拿的居迪斯鍾斯策動攻勢，穆罕默德沙拿右路起腳，皮球彎過敵方守衞後在遠柱破網，替紅軍領先1:0。

【韋斯咸0:0利物浦】

56分鐘，韋斯咸快速反擊，安東尼奧禁區內起腳僅僅射斜

【韋斯咸0:0利物浦】

54分鐘，佐敦軒達臣高波長傳入禁區，沙拿頭槌攻入被法比安斯基沒收。

【韋斯咸0:0利物浦】

49分鐘，利物浦奧歷治左路地波傳中，沙拿近門施射被韋斯咸守將艾朗加斯威爾擋出。

【韋斯咸0:0利物浦】

下半場開波！

【韋斯咸0:0利物浦】

上半場完！賽前客軍收到壞消息，三叉戟之一沙迪奧文尼因肌肉受傷缺陣，羅拔圖法明奴又列作後備，結果紅軍半場雖佔近七成的控球率，但埋門威脅度反不及主隊韋斯咸，幸安德魯羅拔臣曾護空門成功，結果兩隊半場暫互交白卷。

【韋斯咸0:0利物浦】

45分鐘，利物浦堤亞高艾簡達拿突然直線傳入禁區，奧歷治近柱搶點射斜。

【韋斯咸0:0利物浦】

40分鐘，韋斯咸右路罰球傳中甚具威脅，幸紅軍中堅尼達利菲臘斯飛身頭槌頂走。

【韋斯咸0:0利物浦】

24分鐘，韋斯咸策動反擊攻勢，艾朗加斯威爾左路傳中，柏保路科奴斯禁區內起腳，幸紅軍有安德魯羅拔臣在門前護空門成功，將皮球頂走以免先失球。

【韋斯咸0:0利物浦】

5分鐘，奧歷治接應梳頓沙基利直線起腳斜出。

【韋斯咸0:0利物浦】

上半場開波！

00:25更新

利物浦領隊高普指出文尼是輕微肌肉受傷：「那是早幾天對熱刺時發生的，不算太嚴重但今仗未能披甲。」同時高普又借收起法明奴，再次抱怨賽程頻密：「我們再一次相隔不足72小時比賽，沒有人願意聆聽，我們必須設法確保球員們能夠恢復，這是唯一點原因，法明奴很好。」

23:37更新

今仗賽事韋斯咸剛從曼聯借來的中場連格，未能趕及在今場地標上陣；客軍利物浦則沒有一隊中堅能夠披甲之餘，前線三叉戟之中沙迪奧文尼因肌肉受傷缺陣，拍檔羅拔圖法明奴亦被列作後備，只餘穆罕默德沙拿繼續正選，夥拍奧歷治及梳頓沙基利攻堅。

韋斯咸正選陣容（4-5-1）

門將：法比安斯基

後衞：華迪美高法爾、奇治戴臣、奧邦拿、艾朗加斯威爾

中場：查洛保雲、湯馬士蘇錫克、柏保路科奴斯、迪格蘭賴斯、賓華馬

前鋒：米查利安東尼奧

利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：艾利臣比加

後衞：阿歷山大阿諾特、佐敦軒達臣、尼達利菲臘斯、安德魯羅拔臣

中場：占士米拿、堤亞高艾簡達拿、韋拿杜姆

前鋒：穆罕默德沙拿、奧歷治、梳頓沙基利

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周日英超有場前列大戰，各項賽事近6場全勝的韋斯咸，主場迎戰衞冕的利物浦，賽前槌仔幫只落後紅軍兩分排在第五位，今仗擊敗對手即可力壓對手殺入前四。不過，韋斯咸剛從曼聯借入的英格蘭中場連格，未能趕及註冊「地標戰」上陣，但仍有近況大勇的「新費蘭尼」湯馬士蘇錫克，絕對有力威脅沒有正宗中堅的紅軍防線，料客軍今仗亦勢必以攻代守，兩軍隨時上演一場入球騷。

韋斯咸vs利物浦 00:30am開波 now611及621台直播

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