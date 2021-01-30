兩大體育用品公司近年除投放資源在舉行賽事外，亦善待現役球員，正式獲贊助合約的現役球員可獲每年不少於10對波砵，還有數萬元的裝備使用額，而著名球員或運動員於退役仍可續獲贊助商提供裝備，可說相當闊綽。

獲兩大贊助商的本地足球員，大致可分兩類，一類是獲正式合約，另一類為沒有合約；前者大多數為代表隊成員及球會主力，這批一線球員每年可獲10對波砵及跑鞋，另又有服裝等贊助，出席贊助商的公開活動，又會獲提供另一套全新裝備及運動鞋，估計獲贊助的運動員每年贊助總值可達3至5萬元以上。至於沒有合約的球員，每年可獲相當數量波砵及波鞋贊助。

最出名數位運動員，除有基本贊助合約，獲其中一個品牌贊助運動員還可得到相當的贊助費，當然贊助費難與世界級的最頂尖且著名的運動員或球員比較，但能夠獲贊助商提供如此實質支持，可說是對運動員付出的肯定。

兩大體育品牌對本地最頂級球員的贊助其實也相當豐厚，每年基本上是很難用盡贊助額。有前港隊成員指，香港市場其實不算大，但體育用品贊助對本地運動員的支持相當多，並很尊重他們，就算掛靴仍可獲供運動鞋及服裝，實在感激。

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