林柏特執教車路士一季半時間便遭球會解僱，除藍軍認為他領軍成績不濟，有傳班主「油王」阿巴莫域治更一直把他當作「水泡」。據英國《太陽報》指出，林伯上任18個月以來從未跟油王單獨對話，因為這位車仔班主只當林伯是臨時領隊，找到合適的人選便會換走他。

阿巴莫域治於2019年夏天委任林伯成為車路士領隊，但近月球隊聯賽成績下滑，球會在上周日宣佈解僱他。林伯已是油王手下第14位被炒的領隊，更是當中最便宜的一位，事前並無任何領軍經驗的他，被炒後只獲200萬英鎊作賠償。不單如此，《太陽報》引述英國《每日電訊報》消息指，在林伯上任的18個月中，油王從來沒有單獨或是私下跟他對話，所有必要溝通都是由油王左右手、車仔總監瑪蓮娜代為出面。

報道又指，很多人認為這間西倫敦球會請效力過車仔多年的林伯回來做領隊，只是想在轉會禁令期間氹球迷高興，以及減低賣走夏薩特到皇家馬德里一事所帶來的負面影響。消息續稱，車路士是一間政治球會，他們的政治方針非常簡單，就是由瑪蓮娜告訴每個人要做些甚麼，然後他們就去做。車仔那時選擇委任林伯，據說只是因為當時沒太多人選，杜曹去年底被巴黎聖日耳門解僱後，車路士就有理由辭退林柏特了。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！