武漢肺炎肆虐超過一年，本地體壇慘遭重創，運動員未能如常訓練及比賽之餘，兩大體育用品企業生意受疫情影響，相繼削減本地預算，除大幅削減人手，亦大減對足球員的贊助。adidas已全面削減足球員及運動員贊助合約，而Nike則只保留數名本地最頂級運動員的贊助，東方龍獅的港足門將葉鴻輝是碩果僅存的足球員。

記者/攝影：曾雁平

前港足隊長陳偉豪指，球員未能獲體育用品公司贊助的影響不止是少了裝備，還可能減少外界對運動員的認同，這種心理打擊似乎更加厲害，希望疫情快點過去，讓大部份足球員及運動員可以重新獲兩大贊助商支持。

這一場疫症，在一年多的時間對世界、以至本地體壇帶來極大打擊，賽事被迫延期，即使復賽也多數閉門進行，球迷暫無法如常到場觀看賽事，大部份運動員無法正常訓練，浪費寶貴的運動員生涯。本地足球員及運動員去年底接到更令他們失望的消息，世界兩大體育巨頭企業Nike及adidas去年中相繼決定減省資源，當中大中華區的香港需要大幅削減職員人數，多名高層離職，對運動員的支援亦銳減。

僅曹星如楊文蔚等留低

消息指，Nike只保留葉鴻輝（足球）、楊文蔚（跳高）、歐鎧淳（游泳）及曹星如（拳擊）等本地著名運動員，至於adidas更是一個運動員也不留，估計不少球員今年開始要自行購買球靴訓練及比賽。可幸，兩大體育企業仍保留對本地兩大球會傑志及東方的贊助。

去年掛靴的前港足隊長陳偉豪，自2003年對皇家馬德里的表演賽開始便獲adidas贊助，可惜這個超過17年的合作關係最終要告一段落。他早前向本報證實，贊助商今年開始不再贊助個別運動員：「去年退役，但贊助商仍有提供贊助，當然數量會減少，如球靴數量等，其他的贊助亦會調整。但去年底收到新一年停止贊助的消息，個人不清楚其他運動員情況，自己的贊助到去年底已結束。經濟環境差，零售不會有好生意，贊助商有很多店舖在黃金地段，對贊助商而言是很大負擔，減少預算無可厚非。」除adidas的足球員，獲Nike贊助的球員也相繼接到這個壞消息。

偉豪指自己上季掛靴，轉踢業餘後，影響相對較小，但難免有點可惜，他說：「自己及家人習慣穿運動服，就算沒贊助，將來仍會繼續支持，球員缺少裝備贊助難免有影響；贊助商對香港球員其實相當不錯，提供很多足球以外的裝備，現在贊助少了，球員負擔難免較大，開支會有所增加；自己覺得運動員缺少了贊助商對我們的認同，也缺少了這方面的原動力；始終在香港做運動員得到外界認同是非常重要，相信很多運動員都想得到贊助商對他們付出的認同，有這些支援，運動員會更用心在場上爭取表現，個人覺得，這較實際裝備及資源更重要。」

年輕球員要自費買裝備

他表示球靴對球員來說是「搵食工具」，對年輕球員影響可能較大。「希望球員失贊助的日子不會太久，將來有機會再找這個合作多年的贊助商合作。」陳偉豪說。同樣失去這個品牌贊助的，還有標準流浪的守衞盧均宜，他對贊助商的決定表示理解「始終目前市道欠佳，削減資源是難免。」另外，有球員指之前獲贊助商提供的球靴及球鞋數量其實相當多，目前存放的足夠兩年穿着，短期內也不需要購買。

雖然兩大體育品牌先後決定削減球員及運動員的贊助，但仍然有贊助港超聯球隊傑志及東方，當中傑志已與Nike續了新約，未來將繼續合作。東方仍是本地唯一獲adidas全數贊助的職業足球隊。

事實上，兩大體育用品商Nike及adidas在去年5月的疫情高峯期，公司的股價跌至一年低位，前者跌至約62美元，現已反彈至超過133美元，而adidas跌至166歐元，現為262歐元。據兩間企業透露，疫情下門市銷售大受影響，但網購急升。