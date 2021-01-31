周日利物浦雖然殘陣作客韋斯咸，前線三叉戟只得穆罕默沙拿擔任正選，但近況回勇的沙拿今仗成功梅開二度，協助紅軍作客3:1擊敗韋斯咸，取得寶貴三分，追近與榜首曼城的差距。雖然神級的沙拿固然是非常搶眼，但紅軍能夠擊敗槌仔幫，一眾二線兵的表現亦實在功不可沒。

眾所周知，紅軍今季遇上中堅荒，賽前所有一隊中堅全數受傷，卻造就了23歲的中堅尼達利菲臘斯正選上陣，夥拍隊長佐敦軒達臣鎮守中路。前線方面，紅軍更有沙迪奧文尼因傷缺陣，羅拔圖法明奴亦需要休息，因此高普改派奧歷治及梳頓沙基利正選披甲支援沙拿。

不少球迷賽前看到紅軍的正選陣容如此殘缺，或者都深怕他們作客賽前6連勝的韋斯咸會失分。的確，上半場紅軍攻勢未見銳利，反觀槌仔幫的反擊甚至更具威脅，幸今季第4次正選上陣的尼達利菲臘斯突一夫當關，先頭槌解圍主隊的致命罰球傳中，再力阻快馬安東尼奧的單刀機會，最終全場4次爭頂成功及1次攔截的數據，成為紅軍今仗表現最好的後衞。

下半場初段，奧歷治亦曾利用速度壓落底線傳中，沙拿幾乎能先開紀錄；沙拿先開紀錄的入球，要多得後備上陣的居迪斯鍾斯中路策劃功勢而成；至於沙拿第二個入球，更是久疏戰陣的沙基利，交出的精彩長傳助攻所致。而沙基利今仗的傳球成功率更高達91%，僅次攻入第三球的中場韋拿杜姆。

由此可見，雖然紅軍今仗是殘陣應戰，但面對英超中型班的韋斯咸，其實用上尼達利菲臘斯、奧歷治、居迪斯鍾斯、梳頓沙基利等人亦足以支撐大局。此刻筆者隨即再想起，19年歐聯四強次回合一役，當時前線三叉戟亦有沙拿及法明奴因傷缺陣，但紅軍仍能靠沙基利及奧歷治等人的精采演出，協助球隊主場4:0大勝巴塞隆拿，總比數反勝4:3殺入決賽。

既然高普已多次強調，紅軍因武漢肺炎疫情衝擊球會經濟，就算鬧中堅荒亦未必能夠買人，倒不如在緊接的聯賽多信任這批，今仗表現出色的二線球員，令他們操起狀態，為月中歐聯重開後的頻密賽程作好準備。

畢竟傷兵對紅軍來說，其實不可怕，紅軍早已證明過他們有力被外界看淡下，以殘陣獲得最後勝利，這是由於球隊擁有高普所灌輸的爭勝心及不服輸精神，相信這支球隊未來就算有再多的傷兵，只要未戰至最後一兵一卒，他們亦不會輕易對任何敵人，或對英超冠軍投降。目前他們雖落後曼城四分兼多賽一場，但今季英超冠軍的爭奪，隨著紅軍回勇加上二線兵能打起狀態，肯定不會這麼輕易結束。

文：尊嘉

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