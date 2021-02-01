英超曼聯近年大搞「育成足球」，簽下不少有潛質新秀。或因有人滿之患，紅魔周日宣佈，將今季才加盟的烏拉圭翼鋒法根度柏利斯查外借予西甲艾拉維斯。另外，今季借予德甲雲達不來梅的翼鋒鍾達希改為借用予比甲布魯日，而借用予英冠屈福特的中場占士加拿則改為借用予另一英冠球會諾定咸森林。

19歲的柏利斯查今季獲名將科蘭推薦由烏拉圭球會彭拿路加盟曼聯，但只曾被列作一隊後備，從未正式上陣。考慮到球季已開始進入衝刺階段，柏利斯查獲派上陣的可能性只會越來越少，曼聯決定將他外借予西甲艾拉維斯至季尾，以吸收比賽經驗。

至於今季遭外借的鍾達希和占士加拿，則因近期已在借用球會失去正選位置，曼聯為免他們淪為大後備，決定先回收他倆，再馬上借用予別的球會。今年21歲的鍾達希今季借予雲達不來梅，並在德甲上陣13場0入球，而他將被外借予布魯日至季尾。至於19歲的加拿今季獲外借予屈福特後一度成隊球正選，至今英冠上陣20場入0球。不過屈福特改由新領隊薛斯高文諾斯（Xisco Muñoz）執教後，加拿已失去正選席位，曼聯遂決定改為將他外借予正護級的英冠球會諾定咸森林。

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