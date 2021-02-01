2240更新

早前有消息指阿仙奴翼鋒美蘭尼爾斯或會在冬季轉會窗離開球隊，有指西布朗及修咸頓均有意借入這位23歲的英格蘭國腳，但至轉會死線前仍未有任何動靜，球員仍有參與球隊今晨的操練。

2150更新

據著名足球記者Fabrizio Romano指，一直盛傳將會外借巴黎聖日耳門（PSG）的熱刺中場迪利阿里，因兩隊至今仍未有達成任何共識，加上熱刺未能在轉會市場上找到替補球員，而且時間上非常趕急之下，估計交易完成的機會極低。

2104更新

利物浦正積極尋找中堅替補，有指德甲史浩克04的20歲中堅奧辛卡巴克亦是目標之一。據德國sky sports報道，奧辛卡巴克出現於球隊醫療中心，估計或會轉投利物浦接受體測。史浩克方面為填補奧辛卡巴克離隊後的中堅空缺，有指希望從阿仙奴羅致近期已無上陣機會的德國中堅梅斯達菲。

2000更新

國際米蘭行政總裁馬路達接受訪問時表示，球隊於轉會窗尚餘的時間不會羅致新球員，亦無意放走原有的球員。所以一直有傳會在冬季轉會窗離隊的基斯甸艾歷臣，以及作為交換迪斯高籌碼的阿歷斯山齊士都不會離隊。

1940更新

據sky sports報道，利物浦即將完成羅致英冠普雷斯頓中堅賓戴維斯的交易，而其中紅軍會以借出小將薛比雲丹貝治予普雷斯頓，作為交易的籌碼，有指雲丹貝治將於中午抵達普雷斯頓並接受體測。

1900更新

利華古遜可說是今個冬季轉會窗中德甲最積極的球隊，繼早前以超低價150萬鎊從曼聯簽走科素文沙，以及以1,100萬鎊羅致些路迪右閘謝利美費林邦後，續向英倫三島球員埋手。周日亦從李斯特城以180萬鎊撬走今季未獲羅渣士重用的24歲翼鋒迪馬雷格雷。

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過去的冬季轉會窗都會在1月31日完結，但因今年1月31日撞上為星期日，所以各地足總將轉會窗死線延遲一日至2月1日。不過受疫情影響下，各隊的「消費」意欲極低，今年各大聯賽的轉會投入被起往年有不少差距，相信關窗前亦難有受人關注的大宗轉會發生。

而死線前的最大焦點，莫過於衞冕英超的利物浦能否趕及在關窗前簽入中堅，有傳紅軍對英冠普雷斯頓中堅賓戴維斯充滿興趣，希望可在死線前以200萬鎊的超值價簽入。

各地聯賽轉會窗關閉時間（香港時間）

德甲：2月2日01:00am

意甲：2月2日03:00am

法甲：2月2日07:00am

西甲：2月2日07:00am

英超：2月2日07:00am

轉會講場｜紅軍雙喜臨門 死線前2,000萬簽普雷斯頓中堅

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堅轉會｜1月初被費倫「遣返」 狼隊外借古度尼至華倫西亞到季尾

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