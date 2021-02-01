政務司司長張建宗今日指政府將於周四（4日）開放部份「較少身體接觸活動」的戶外場地後，而足總下午隨即通知各港超聯球會明早召開會議，估計商討周內復操安排。

港超聯受疫情第四波影響，已停操停賽超過兩個月，球隊只能在限聚令下作有限度訓練，以保持運動量，而理文主教練陳曉明早前公開要求有關方先讓球隊復操，再等候復賽；之後有球迷組織及球員在不同渠道發聲，希望可盡快讓職業隊復操復賽。

政務司司長張建宗今透露由2月4日開始，當局會重開部份「較少身體接觸活動」的戶外場所，但使用場地的人士，必須要用「安心出行」二維碼以紀錄行蹤，日後一但出現個案，容易追蹤。

消息指，負責體育的民政事務局已同意讓港超隊盡快於指定的球場，包括將軍澳足球中心、香港仔運動場、九龍灣公園球場及傑志中心恢復操練，預計各隊操練約三星期後，即農曆新年後閉門復賽。足總明早與球會進行視像會議，估計是商討復操賽安排及細節等，而有關方面將要求球會的職球員依循更嚴謹的隔離措施。

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