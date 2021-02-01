2021年冬季轉會窗交投淡靜，回溯一年前曼聯在去年一月作出了非常重要的收購決定，成功由葡超士砵亭收購中場般奴費南迪斯（B費）加盟。說B費是曼聯在一年間提升至更高層次，再次成為英超爭標分子的主要因素絕不為過，去年今日是B費在曼聯的地標戰，首次為紅魔披甲上陣。剛經過了一整年時間，他在這一年間不但在多項進攻數據皆冠絕曼聯，其入球加上助攻數字，更是同期沒有任何英超球員能比得上。

B費在去年1月30日正式加盟曼聯，馬上便在2月1日主場迎戰狼隊一仗首次為紅魔披甲上陣。B費在該仗雖然沒有入球及助攻，曼聯亦在地頭僅0:0賽和對手，但好戲在後頭，這名葡萄牙國腳極速融入球隊，經過一年時間，他在各項賽事共為曼聯提供28球及17次助攻，合共直接參與45球，是同一期間內所以英超球員中的第一位。

巧合地曼聯在上場英超，適逢是B費迎來加盟一周年時間，作客阿仙奴又是賽和0:0，賽後B費在社交網發文表示不是味兒，但依然保持決心要為紅魔爭取錦標：「該仗結果（0:0賽和阿仙奴）絕不是我希望得到的慶祝加盟一周年禮物，但我們會繼續努力。能為曼聯效力，球衣胸口上存在這球會的會徽，絕對令我感到榮幸，這歷史悠久球會的成功建基於不斷又不斷地贏得錦標，我來到這裏亦是希望可延續這偉大傳統，做到之前絕不罷休。」

的而且確，B費加盟曼聯確實已令該隊出現顯著實力提升，但若隨後每季仍是四大皆空，一名球員能力再強也是空談。正如B費自己所言，能為曼聯贏得錦標才是最重要，也是他真正奠定自己頂級球星地位的驗證。

般奴費南迪斯加盟曼聯一年數據

入球：28球（1）

12球入球：15球（1）

直接自由球入球：2球（2）

助攻：17次（2）

為隊友製造攻門機會：136次（2）

*包括英超、歐聯、歐霸盃、英足盃及英聯盃5項賽事

#由B費在01/02/20首戰起計算一年內，（）為同期英超球員中數據排名