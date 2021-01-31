賭波感情用事，隨時「贏粒糖，輸間廠」，所以數據雖然冷冰冰，但勝在不會說謊，而精讀球隊和球賽的數據，更不難找到寶藏。數人首次跟各位讀者見面，當然帶來見面禮，周一英冠獨腳戲由主場王屈福特迎戰下游的昆士柏流浪（QPR），從數據分析，屈仔今場極有機會開出「讓球主客和」[-1]的「和局」。（明日3:45am開賽）

屈福特今季跌回英冠作賽，幸好表現爭氣，未計周日戰果，以26戰得47分排第4，其中於主場表現凌厲，以13戰10勝成為主場王，在周一的聯賽迎戰中下游的QPR時，球員有一定心理優勢。翻看兩軍近季交手，屈福特的優勢雖然不算明顯，近6次較量只獲2勝2和2負，但當中有四次都是先入球（見附表1），加上前鋒迪尼及祖奧柏度今季在主場聯賽已分別取得4球及5球，今役絕對有機會先開紀錄。

不過，屈福特今季不愛大勝對手，在他們今季聯賽的13場勝仗中，有9場都是僅勝對手1球（見附表2），今役亦不妨博他們開[-1]的「和局」。畢竟，屈福特在正選門將賓科士打續因傷缺陣下，踢法可能會繼續偏向保守，最重要全取三分而非大勝。另外，屈福特對手QPR雖然目前只以27分排第19位，但球隊近況不算差，近7場聯賽只輸2場，而近五場客場聯賽更未嘗一敗，加上總入球全部都是開「細」，今役就算作客，亦未必會大敗。

文：數人

屈福特近六次鬥QPR戰績

年份 賽事及戰果 首球隊伍

2020 英冠客和1:1 屈福特

2019 英足盃客勝1:0 屈福特

2014 英冠客負1:2 屈福特

2013 英冠主和0:0 /

2011 英冠主負0:2 QPR

2010 英冠客勝3:1 屈福特

屈福特今季聯賽贏波多小勝

戰果(半場) [-1]盤路

客勝史篤城2:1(0:0) 和

主勝班士利1:0(1:0) 和

主勝哈特斯菲爾德2:0(0:0) 贏

主勝諾域治1:0(1:0) 和

客勝伯明翰1:0(0:0) 和

主勝洛達咸2:0(2:0) 贏

主勝普雷斯頓4:1(1:0) 贏

主勝高雲地利3:2(0:0) 和

主勝史篤城3:2(1:1) 和

主勝布力般流浪3:1(2:1) 贏

客勝打比郡 1:0(0:0) 和

主勝盧頓1:0(1:0) 和

主勝米杜士堡1:0(1:0) 和

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貝迪斯讓波勝率高

西甲中游分子貝迪斯自中場簡拿利斯復出後，表現予人好感，在周一的聯賽迎戰下游的奧沙辛拿，宜取貝迪斯讓半/一的上盤，並兼顧貝迪斯[主主]。（球賽編號：星期一8；now632台明日4:00am直播）

簡拿利斯在去年11月中替西班牙踢國際賽弄傷鼠蹊，一直休息至去年年底才復出；他重回陣中後貝迪斯表現回勇，近8場比賽共獲4勝3和1負（只計90分鐘戰果），而他們今役對手奧沙辛拿不僅身處下游，今役又缺後衞朗卡尼亞，貝迪斯今役贏面大。要留意貝迪斯今季「讓球」上盤好路，7場6贏盤，近6次迎奧沙辛拿共勝5仗，當中有四仗半場領先，而貝迪斯今季各項賽事11場贏波中，亦有七場是半全場皆勝，今役[主主]有2.65倍，亦可兼顧。

今場數字密碼

7貝迪斯今季贏11場，七場是[贏贏]

6貝迪斯今季「讓球」上盤是6贏1輸

5貝迪斯近6次迎奧沙辛拿5勝

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漢諾威靠射手掃「克」

漢諾威在踏入2021年後走勢轉佳，反而他們在周一的德乙聯賽對手奧斯納貝克則越踢越頹兼今役續缺前鋒伊賀斯，「讓球」漢諾威讓半/一，捧上盤。（球賽編號：星期一5；明日3:30am開賽）

漢諾威自從在前季於德甲以尾二降班乙組後，表現未有太大起色，今季目前在德乙亦只以18戰得26分排名中游，不過，在踏入2021年後，球隊表現確有好轉，近5場3勝，射手杜基斯治在這5仗中共獲5球，在原口元氣等有質素攻擊球員輔助下，杜基斯治今役不難續有入球。反觀奧斯納貝克，他們開季表現不俗，更曾在第七周進佔次席，可惜之後無以為繼，在2021年的5場聯賽4輸，今役續有被罰停賽的前鋒伊賀斯缺陣，受讓也不值博。

杜基斯治新一年德乙腳風順

日期 戰果 入球

27/01 客負卡爾斯魯厄0:1 /

24/01 客勝紐倫堡5:2 1

16/01 主負聖保利2:3 /

10/01 客勝達斯泰特2:1 2

03/01 主勝辛特侯遜4:0 2

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