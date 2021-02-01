周一在澳洲墨爾本舉行的WTA雅拉河谷經典賽（Yarra Valley Classic），23項大滿貫女單錦標得主美國的莎蓮娜，直落以6:1、6:4擊敗澳洲球手嘉維露娃（Daria Gavrilova），在2021年首戰便旗開得勝，晉級16強後將遇上保加利亞球手比朗高娃（Tsvetana Pironkova）。

今年39歲的莎蓮娜自去年9月法國網球公開賽第2圈賽前因傷退出後，已沒有再比賽過，怎知在復出戰便輕鬆獲勝。莎蓮娜今次參加雅拉河谷經典賽，主要是為2月8日展開的澳洲網球公開賽作熱身。

為賽事5號種籽的莎蓮娜賽後說：「能再次比賽的感覺真是好極了，我覺得自己的表現很穩定和專心作賽，並正嘗試做我一直在努力的事情。」

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