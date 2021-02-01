相信鍾意籃球嘅大家，手痕嘅話都會喺屋企搵波仔射吓籃咁。不過香港地方細細，個個屋企都地方淺窄，一個唔小心隨時掟爛嘢。唔只係香港嘅，外國都一樣有人會咁樣闖禍，一個叫arrusher嘅Instagram用家，就喺屋企射籃嗰陣，個波不幸打中天花吊扇，再彈中個吊燈。盏吊燈就咁畀佢打爛咗，相信唔少人都明佢嘅心情，尤其係呢排冇得出去打波。球場解封就遙遙無期啦，惟有提醒咁多位屋企射籃嗰時小心啲啦。

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