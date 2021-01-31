唔少昔日球星掛咗靴之後，形象都會同踢緊波嗰陣好唔同，好似車路士名宿杜奧巴咁踢波嗰陣留住一把長頭髮，家下就光頭示人；另外昔日利物浦神鋒費蘭度托里斯都一改昔日玉面小生形象，變咗肌肉男。今次介紹嘅呢位都係踢過利物浦，你又認唔認得出佢係邊個先？

其實呢位就係昔日荷蘭國家隊前鋒古積特，近期佢喺國內嘅電視台亮相，唔少球迷都表示做乜會型咗咁多。以前古積特最招牌就係個把好似雜草咁嘅金色攣毛，但家下gel到all back咁，企理返好多。而且，過去面上嘅皺紋都冇晒，仲會留下鬚，完全唔似40歲人，變身型棍大叔。

唔少網民就話，古積特回春似乎係因為佢上年同結婚多年嘅老婆離婚，所以家下保持返個靚仔樣。仲有網民抵死話，睇嚟同前妻分居嗰陣佢分到風筒，所以家下可以吹返個靚頭。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！