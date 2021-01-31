歷來只有一個運動員，得到在Nike美國總部裏樹立銅像的榮耀，他不是米高佐敦（Michael Jordan）或者世人熟識的頂尖球星，他從來沒有得過世界冠軍或者奧運金牌，在生時甚至並非職業選手，是美國60至70年代一位充滿魅力的長跑奇才Steve Prefontaine。

這位24歲就因車禍去世的天才，師事於俄勒岡大學殿堂田徑教練Bill Bowerman（亦是Nike聯合創辦人）門下，在他短暫的跑步生涯裏，打破了從2,000到10,000米所有距離的全美紀錄；雖於1972年慕尼黑奧運5,000米賽事僅得第4，但Prefontaine經常冒險領頭的大膽戰術，加上搖滾明星般的表演欲與強烈個性，令他成為觀眾寵兒，賽事門票經常賣光，甚至登上全國雜誌封面。他與當時美國幾位傑出跑手，大大扭轉了公眾對於長跑的觀感，掀起70年代的「跑步熱潮」（Running Boom），可說影響深遠。

當時Bowerman一直在自己研製新跑鞋，並用自己的選手包括Prefontaine充當試驗者，後來與旗下學生Phil Knight創辦了Nike，第一個簽約的代言運動員正是Prefontaine。當年美國的體制甚僵化，要求選手必須嚴格保持業餘身份才可爭取奧運資格，Prefontaine一度要靠食物券或在酒吧打工維生，Nike這份收入終於令他可以專心備戰；他所帶起的跑步風潮，令這個當時的小小品牌迅速壯大，從近代運動史來看確實是一個重要人物。

關於Prefontaine的傳記電影，在90年代拍過兩套，一部就叫《Prefontaine》，藝術風格上比較有趣，主角靚仔Jared Leto很有吸引力；另一部《Without Limits》則集中於Prefontaine與Bowerman的師徒交往，主角Billy Crudup無論樣貌、造型和跑姿更與真實的Prefonaine非常神似，賽跑的比拼過程描寫得猶如格鬥一樣激烈，這兩部片我覺得都很值得看。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

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