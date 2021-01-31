受疫情影響下，歐洲各大聯賽的球隊都面臨收入縮水，部份更負債累累，因此「消費」意欲極低。皇家馬德里、巴塞隆拿、曼城及拜仁慕尼黑等頂級球隊冬季轉會窗都未有出手，其他球隊亦只敢以借用方式補強，令今個轉會窗成為近年的「最冷冬天」。

冬季轉會市場的熱鬧程度一向不及夏季，但去年仍不乏般奴費南迪斯（B費）以5,500萬鎊盟曼聯，以及基斯甸艾歷臣轉投國際米蘭等焦點交易。然而，一年後的冬季轉會窗交投卻極為淡靜，若非因韋斯咸要讓出借將名額予連格，必須以2,175萬鎊買斷賓華馬，今個轉會窗暫時最高價的收購將是荷甲的阿積士，以創荷甲紀錄的2,000萬鎊收購韋斯咸前鋒施巴斯坦賀拿。其實，賀拿的身價亦比2019年轉會槌仔幫時「插水」超過一半，球員身價縮水亦是未來必然發生的事。

收入大減令赤字增加，一向財大氣粗的豪門都變得謹慎，節衣縮食，巴塞連為艾利加西亞付出300萬歐元亦付不起，皇馬及曼聯相繼外借球員減輕薪酬支出，連相對穩定的拜仁及巴黎聖日耳門都未有動作。次一級的馬德里體育會、阿仙奴及AC米蘭等亦只能借兵提升實力，大家只能寄望疫情盡快退散，經濟回暖，「冬天」才可有望過去。

各大聯賽冬季主要轉會

英超

馬田奧迪加特

皇家馬德里（西甲）＞阿仙奴（英超） 借用

連格

曼聯（英超）＞韋斯咸（英超） 借用

韋利安荷西

皇家蘇斯達（西甲）＞狼隊（英超） 借用

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西甲

穆沙迪比利

里昂（法甲）＞馬德里體育會（西甲） 借用

艾真度高美斯

阿特蘭大（意甲）＞西維爾（西甲） 490萬鎊

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意甲

文迪蘇傑

自由身>AC米蘭（意甲） 自由身加盟

湯姆利

車路士（英超）>AC米蘭（意甲） 借用

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德甲

盧卡祖域

皇家馬德里（西甲）＞法蘭克福（德甲） 借用

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法甲

米利克

拿玻里（意甲）＞馬賽（法甲）借用

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荷甲

施巴斯坦賀拿

韋斯咸（英超）＞阿積士（荷甲） 2,000萬鎊

資料來源：transfermarkt

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