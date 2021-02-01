去季加盟阿仙奴的大衛雷斯，今季在球隊發揮不俗，但他和球會的合約到今年6月就會到期。雖然領隊阿迪達表示球會仍未與這位33歲的中堅談續約，但卻表明他是球隊的領袖，更是隊友們的榜樣。

阿迪達表示：「這一切都是歸功於雷斯他自己，他訓練非常認真和刻苦，他季初曾經歷受傷，但他一直堅持。他非常了解自己在球隊的角色，他是我們的領袖之一，很樂意看到他繼續進步。」過去大衛雷斯經常有很多魯莽的表現，但近兩季他在阿仙奴的踢法越漸簡約，阿迪達表示：「即使在他這個年，他亦希望提升自己的水平，他會不繼看比賽的影片，去改善自己。」

雖然球會仍未與雷斯展開續約談判，但阿迪達保持樂觀：「他非常熱愛這裏，我們亦未就新合約展開談判，但現在還有幾個月的時間，我一直有與他溝通。他是球隊的好榜樣，與球員的關係非常好，大家都會聽從他的意見，他是球隊一個很好的榜樣。」

大衛雷斯在首循環對狼隊時曾與魯爾占美尼斯撼頭受傷，令後者要接受頭部手術，幸好占美尼斯已完成手術，但暫時在有休養。周二阿仙奴將會作客鬥狼隊，看看槍手能否報回上仗1:2不敵狼隊的一戰之仇。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！