熱刺周日在哈利卡尼因傷缺陣下，作客以0:1不敵護級分子白禮頓，在英超兩連敗，藉李安度杜沙特射入全場唯一入球贏波的白禮頓，今季聯賽終於在主場開齋，結束聯賽主場14場不勝的隊史紀錄。

熱刺上仗以1:3受挫利物浦，射手哈利卡尼半場退下火線，及後證實雙腳足踝受傷，料需休戰數星期，加里夫巴利獲得今季在英超第二次正選上陣機會，惟周日比賽之前是英超今季唯一未曾在主場報捷球隊的白禮頓，面對熱刺卻是發揮較佳的一隊。開賽3分鐘已經有柏斯高哥斯射門中柱不入。17分鐘，柏斯高哥斯殺入禁區右路回傳，李安度杜沙特近射破網，白禮頓領先1:0。37分鐘，李維士鄧克接應角球頭槌攻門但被加里夫巴利頭槌解圍，完半場，白禮頓領先熱刺1:0。

換邊後，熱刺以卡路士雲尼斯奧斯入替達雲臣山齊士冀加強攻勢，但他在53分鐘頭槌攻門被主隊門將羅拔山齊士擋出，白禮頓在56分鐘則有賓韋特射門被洛里斯撲出。熱刺其後先後以盧卡斯莫拉入替巴利及以拉美拿入替尼當比利，惟始終未能成功破網。白禮頓在84分鐘有機會再入一球，艾朗干洛尼接應柏斯高哥斯傳球後在禁區內射空門但被艾達韋列特解圍，最終白禮頓以1:0擊敗熱刺，是去年6月擊敗阿仙奴後、225日以來在聯賽主場的首場勝利。

兩連敗的熱刺目前以20戰得33分排在聯賽榜第六位，與多賽一場排第四的李斯特城有6分距離。全取3分的白禮頓21戰得21分繼續排第17，但與降班區的距離拉開至7分。

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