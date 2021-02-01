本日政府新聞發佈會宣佈，原於本周三（2月3日）午夜屆滿的社交距離防疫措施將再延長兩周，然而政務司司長張建宗指政府將於周四（4日）開始會重開部份「較少身體接觸活動」的戶外場所，但未有明確指出為何種場所；重開相關場所後，使用場地的人士必須使用「安心出行」二維碼以紀錄行蹤，日後一旦出現個案，容易追蹤。

雖然部分戶外場有望重開，但未明確指出何為「較少身體接觸活動」場所，要待政府進一步聲明。去年八月政府曾重開部分涉及「較少身體接觸的活動的戶外運動場所」，分別是運動場跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場，當時並末包括足球場及籃球場，所以港超聯球隊及將要出戰亞洲盃外圍賽的港籃，未必能重拾皮球操練。另外，健身中心、拳館、舞蹈室等運動場所亦未有提及。

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