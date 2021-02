英國傳媒報道,在車路士主場2:0擊敗般尼的賽事中,球會已經從史丹福橋球場撤下支持前領隊林柏特的橫額,以尊重新領隊杜曹。

車路士一個球迷會合資製造了一幅價值1,000鎊,約15米長的橫額,上面寫上:「我們相信林柏特!現在、過去、永遠。」(In Frank we trust. Then. Now. Forever.)並放在史丹福橋球場中,在閉門作賽下仍能支持球隊。

不過,該球迷會在社交媒體公佈有關橫額的決定:「我們請求球會在鬥狼隊的賽事中可以保留這個橫額,以尊重林柏特為球會所做的一切。不過,我們亦決定,在今仗(鬥般尼)在球場上拆走橫額,以向杜曹和他的教練團隊以示尊重。」球會最後更標籤 #ThankYouSuperFrank.”向林柏特表示感謝。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財!

邦民送您新春大利是!只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款,可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲!

利用轉數快,仲可以實現貸款瞬間過數^,星期日都照批★!。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束,詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼:1328/2020

查詢及投訴熱線:3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!