在阿仙奴不受領隊阿迪達重用的後衞梅斯達菲，在冬季轉會窗關閉前重返德國，以自由身簽約史浩克04至今季結束，而兵工廠同日也分別將美蘭尼爾斯與祖爾韋洛克外借至西布朗及紐卡素。

轉會窗最後一天的連鎖效應，28歲的梅斯達菲周一與阿仙奴解約，並立即和有奧辛卡巴克被外借至利物浦的史浩克04簽下6個月合約。這名德國球星2016年以逾3,500萬鎊由華倫西亞加盟阿仙奴，總共為槍手上陣151場，但在前領隊雲格離隊後失去常規正選席位，在阿迪達麾下未受重用，今季各項賽事只上陣9場，在英超更未曾正選披甲。

美蘭尼爾斯同樣為尋求出場機會，獲兵工廠放行，以借用形式與西布朗簽約至季尾，希望透過這半年爭取成為修夫基領軍出戰2020歐國盃的英格蘭國家隊大軍之一。事實上不只西布朗，李斯特城、修咸頓甚至西布朗都有意在關窗前羅致這位近年在兵工廠多踢翼衞的中場，但最後爭不過護級的西布朗，尤其李城及修頓都被阿仙奴視為爭奪前4的對手，因而被拒絕。

至於紐卡素也喜出望外，最後時刻竟借得21歲的祖爾韋洛克，此子上半季在歐霸盃戰線獲派上陣演出不俗，射入3球，惟在英超賽場也未受阿迪達重用。值得一提，不論美蘭尼爾斯或韋洛克，他們的外借合約都不包含季尾買斷條款。

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