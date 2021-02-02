冬季轉會窗正式完結，兩位前英超前鋒迪亞高哥斯達和史杜列治就未有班落繼續自由身，前者有傳有Big6球會向他提供短期合約，但最終未有成事；而史杜列治就有傳他將會轉投美職。

早前與馬德里體育會提前解決的哥斯達，一直有傳有望重返英超，周一天空體育更透露有一間Big6球會有意向這位前車路士前鋒提供一份都季尾的短約，有指機會最大的球會是曼城和剛有哈利卡尼受傷的熱刺，其後更指韋斯咸亦希望引入這位西班牙前鋒，但有傳32歲的哥斯達要求最少2年的合約，並超過10萬鎊周薪的待遇令轉會最終未能成事。有傳哥斯達的下一站很可能會轉戰土超和中東聯賽，但目前他仍未有與任何球會達成初步的協議。

至於前利物浦前鋒史杜列治，早前因違反賭博條例而被英格蘭足總判罰停賽四個月，更即時遭土超特拉布宗解約，雖然已經停賽完畢，但31歲的他依然未有班落。雖然他曾指自己的心願是希望重返英超賽場，但有傳他下一站將會傳戰美職。

除了上述兩位外，目前自由身市場仍有不少球員值得留意，例如曾效力李斯特城的28歲尼日利亞翼鋒穆沙，前曼城、史雲斯的前鋒韋菲特邦尼和前巴塞隆拿前鋒保贊目前都是自由身。

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