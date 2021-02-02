修咸頓於轉會窗關閉前成功最後衝閘，宣佈從利物浦借用日本國腳南野拓實至今季結束，這位26歲的日本中場認為加盟紅軍後缺少一隊上陣機會，並為此感到失落，因此希望暫時離隊，尋找更多落場機會。

修咸頓周一上午跟紅軍展開談判，經過討論足足11小時後，成功在轉會截止時間當地晚上11時前達成協議。南野於2019年12月以725萬鎊由薩爾斯堡轉投利物浦，翌年1月首次地標。可是他來到晏菲路後，大部份時間在後備席度過，他自去年底紅軍血洗水晶宮一仗取得入球後，至今僅在英超上陣6分鐘，今季亦只得9次英超上陣機會，當中7場為後備入替，他對於自己缺乏上陣機會感到很氣餒。「聖人」在轉會期限內試圖簽入阿仙奴中場美蘭尼爾斯及利物浦中場尼高威廉斯，但未能成功，因此把目標轉移到南野身上。

南野將以借將身份效力修咸頓至季尾，是球隊繼吉田麻也後另一位日本國腳，不過後者已轉投意甲森多利亞。據報是次借用費為50萬鎊，修咸頓亦將支付這位日本國腳的薪金，但他們不能夠買斷其合約。修咸頓領隊哈辛赫圖也表示：「我很歡迎南野加盟我們至球季結束，他將為我們提供多一個好的進攻機會，正好適合我們。在這個關鍵時刻，他為我們隊增加深度，我很期待到訓練場跟他展開操練。」修咸頓於今個轉會窗只簽入了南野一位球員，並失去了前鋒沙恩朗，後者加盟英冠球隊般尼茅夫。

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