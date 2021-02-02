這天足總宣佈港超聯球會能重返球場操練，職球員鬆一口氣之際，「大佬」梁冠聰及其女友、有線體育主持郭海𣿭(Diamond)於社交網站發帖，指今日下午約一時，停泊於大帽山觀景台附近的私家車被賊人爆玻璃盜竊財物，直呼行為猖狂如大陸，失物包括手袋、銀包、信用卡、身份證等，然而錢財身外物，郭海𣿭最希望能找回放於銀包內與親人的合照。晚上大佬再在社交網站指，今日其實上山求婚，雖然發生不快事件，但慶幸女友答應戴上指環，更指「大概這就是我們的故事，從一開始並不平坦，在滿佈荊棘的底蘊，幸好我們仍然有著我們」形容這特別的一天及相識。

梁冠聰指已計劃今次求婚作戰數月之久，不過港超聯明日(3日)復操後要隔離外界，所以決定今日上山求婚，更專門訂購藍色玫瑰。駛上大帽山時一直戰戰兢兢希望女友Diamond不會發現車尾收藏的玫瑰，慶幸最終未被發現。而被盜竊一事更令他愕然，因為他們泊車後僅離開十分鐘左右便已發現失竊，「諗住轉頭衝返去架車到拎花製造驚喜，跟住就發現玻璃爆晒，檢查咗有咩唔見之後都唔理咁多，求咗婚先算。」求婚成功後，大佬才報警正式處理事件，不久後Diamond電話傳來信用卡簽帳的短信，驚訝原來賊人已落山購物，幸而成功取消簽帳減低損失。另外，幸得其他車主提供目擊片段，亦希望同時目擊事件的另一位電單車主能協助追查賊人。從片段看到賊人駕電單車駛至梁冠聰座駕後，先視察環境及留意途經車輛，之後再爆玻璃取物，大佬亦認為匪徒行為相當熟練。

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