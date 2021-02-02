儘管日本政府宣佈，包括東京在內的10個都府縣，將會延長緊急狀態一個月，但東京奧運組委會主席森喜朗強調，無論疫情如何，東奧都會如期在今年7月23日揭幕。

日本首相菅義偉周二在眾院議院運營委員會會議上宣佈，除了櫪木縣外，另外10個都府縣的緊急狀態期限，將延長至3月7日。不過，身為前首相的森喜朗就表示，無論武肺疫情發展如何，本身已延期1年的東京奧運，都會在今夏上演。他強調，當前的重點是討論賽事如何舉行，而不是會否舉行。他說：「無論武漢肺炎疫時如何，我們都會舉辦東京奧運。我們必須想出新方法，在這種情況下主辦奧運。」

日本傳媒早前報道，東奧已不排除閉門上演的可能性，亦可能只會接待日本本地的觀眾。主辦單位本周就會公佈一系列防疫新安排，據悉包括除了前赴訓練及比賽場地外，禁止運動員離開選手村。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！