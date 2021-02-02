疫情下兩大體育品牌相繼取消大部份本地運動員贊助，本地著名花式足球員施寶盛今午在其社交平台撰文，感謝贊助商七年來支持，指本地運動員獲贊助從不容易，而對運動員的精神認同較實質贊助意義更大，期頒疫情過後可以重遇。

本報日前專題報導當今兩大體育品牌Nike及adidas取消絕大部份運動員的贊助，花式足球員施寶盛今日就事件回應：「 本來香港運動員要在得到運動贊助並不是一件容易的事，相對下如果你是當紅youtuber / IG 擁有幾萬followers的KOL，相對會更容易得不同的產品。這一半是資源錯配，一半是marketing value 大於一切的現象。」

他表示初獲三間贊助是2013年，不經不覺已經七年，品牌贊助好處除了能更早時間得到新產品，其實精神上的「認同」，比免費產品來得更有價值。「疫情之下，嚴重影響零售生意，就連各品牌都要精簡人手，主管高層都需要被裁員時，節省開支成為了首要任務，取消贊助更是無可奈何的安排。其實相比起現在從事運動教練的零收入的工作情況，取消贊助根本不值一提。」

他指球員停薪，港超賽事復賽無期，香港足球這個行業可以用「消失」，甚至「滅絕」來形容。他說：「感謝各位媒體和朋友的關注，在此必須再次要感激運動品牌和不同公司過去一直對本人的支持和愛護。世界上所有的離別，都是為了久別重逢 。期盼疫情過後，大家總會有再次相遇的一天。」

除施寶盛外，球員生涯一直獲三間支持的標準流浪球員盧均宜及林嘉緯也在社交平台感謝贊助商共度15個球季，場內場外給予支持及援助，希望疫情盡快過去，大家回復原狀。

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