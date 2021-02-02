周一NBA常規賽湖人作客鷹隊，今場比賽戰況緊湊，紫金兵團整晚未能擺脫鷹隊，第四節更險遭逆轉。但場邊發生的小插曲令賽事更加緊張，湖人球星勒邦占士（LeBron James）於比賽末段跟一位場邊女球迷發生口角，後者更激動以手指指向占士責罵。不過大帝未有被事件影響，包辦湖人最後關鍵9分，領軍以107:99擊敗鷹隊，取下兩連勝。

鷹隊是聯盟今季其中一支有限度重新開放球迷入場的球隊，湖人周一作客來到阿特蘭大，場邊就坐了不少球迷觀戰。不過當賽事進行至第四節餘8分09秒、湖人領先86:78時，一位坐在場邊的金髮女球迷突然站起來大罵，旁邊的女友人就一直用手機拍攝着湖人球員。占士還擊後二人發生口角，他站在隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）身旁喋喋不休，該球迷則以手指指向占士責罵，球證一度需暫停比賽處理事件，最後這位女球迷被保安驅逐離場，賽事才得以恢復。

據報該位女球迷名為Juliana Carlos，她事後在個人ig發佈影片，指丈夫曾經與占士有過節，她更提及後者在場上數次鬧她是「Bit**」，又叫她坐下，她於片中則不斷以粗口問候占士。占士賽後就回應，不認為對方要被驅逐：「我沒感受到疫情威脅，我當時離她很遠（該女球迷曾脫下口罩）。我認為她們不應被趕出去，她們可能喝多了。」

上場僅以1分險勝塞爾特人的湖人，今場繼續要和鷹隊打拉鋸戰，他們最多曾領先過10分，進入第四節時又被反超76:75。但湖人此節轟下32分，當中占士個人包辦12分，包括賽事剩下1分餘鐘湖人領先98:97時，他首先射入一記三分拉開比數，僅餘48.3秒時他再找到機會上籃得手，更於最後20秒博到4罰，並全數射入，領軍收下兩連勝。湖人12天內7場作客賽事成績為5勝2負，賽後繼續排在西岸第3位，落後榜首快艇0.5場勝差。

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