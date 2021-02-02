英超轉會窗已經關閉，但周一的截止日球隊反應淡靜，只有9宗交易完成，當中永久轉會更只有3宗。根據Carteret Analytics，是次轉會窗的交易只花了6,800萬鎊（約7.22億港元），是自2012年以來冬季轉會窗的球員總轉會費新低，遠低於去年的1.88億鎊。

利物浦為解決後防傷兵問題，在今個轉會窗截止日以200萬鎊羅致了英冠普雷斯頓的賓戴維斯，另外亦由德甲史浩克04借用土耳其中堅奧辛卡巴克。白禮頓以400萬鎊簽入迪華利獨立隊的厄瓜多爾中場摩西斯卡些度，而另一宗永久轉會則是愛華頓以象徵式轉會由般尼茅夫簽挪威前鋒祖舒亞京治。

除了紅軍借用奧辛卡巴克，英超球隊在今個轉會窗的6宗借用交易為修咸頓借用利物浦的南野拓實、富咸借用波爾多的馬查、紐卡素借用阿仙奴的祖爾韋洛克、以及西布朗借用阿仙奴的美蘭尼爾斯及切爾達的奧基約高斯魯。

至於整個冬季轉會窗中只有12宗永久轉會，以曼聯買入阿特蘭大的迪亞路查奧爾以及韋斯咸簽入賓福特的賓華馬最大手筆，前者轉會費據報最高可達3,700萬鎊，當中包括1,900萬鎊基本轉會費以及1,800萬鎊與表現及特定條件掛鈎的附加費，至於賓華馬的轉會費則為2,000萬鎊。此兩宗交易都是冬窗前已達成。1月僅有另一宗大交易，是阿士東維拉以據報1,400萬鎊羅致馬賽中場辛臣。

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