港超聯老牌球會標準流浪踏入新一年，獲國內運動品牌Ucan贊助，該隊昨日在社交平台公佈新贊助消息，並由球隊兩大元老林嘉緯及盧均宜帶領數名球員為新波衫合照，可惜惹來球迷熱烈討論，指為何以後樓梯作背景。

流浪昨透露獲國內運動品牌Ucan (鋭克）贊助消息，為配合新贊助湖水藍及白色主客球衣登場，安排盧均宜及林嘉緯領軍充當模特兒，球會同時推出農曆年前預訂優惠，球衣為388元，守門員球衣為418元。

此貼文一出，球迷看到這輯以後樓梯作背景的相有不同看法，球迷KC Wong留言：「最低成本製作，去主場影都慳返。」Lam Lam Kiu指：「唔好嚟樓梯同用個舊足球影得唔得，是旦搵個公園影都好呀。」Tan To直言：「相真係核突到核爆。」有球迷建議，如要以後樓梯作背景，也可調校相片顏色，可能有較佳效果。

流浪首席顧問梁守志今日回應新球衣選擇在後樓梯作背景時，主要希望為新球衣帶點新鮮感。

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