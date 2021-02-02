周一在冬季轉會窗截止日由史浩克04外借至利物浦的後衞奧辛卡巴克，雖然前半季在史浩克效力的時候，球隊的成績非常差，不過紅軍依然選擇對這位20歲中堅投下信任的一票。這名紅軍新兵更早就視華基爾雲迪積克（VVD）為偶像，更曾在IG上載自己高舉VVD簽名球衣的照片，只不過槍手名宿保羅麥臣就質疑卡巴克的實力，並認為這名中堅不配為紅軍效力。

年僅20歲的土耳其新星、擁有1米86身高跳頂能力佳的奧辛卡巴克，以100萬鎊的借用費加盟紅軍，他將會披上19號球衣，今季結束後紅軍可選擇動用1,800萬鎊將他買斷。另外卡巴克更是VVD的忠實球迷，他在去年接受德甲官方網站訪問時，就聲稱希望自己可以模仿VVD成為頂級中堅：「我個人的目標是好像雲迪積克一樣，在兩三年內成為一位頂級後衞。他是我的偶像，我真的很喜歡他，作為一位球員，我喜歡他的風格及踢法。」另外早在效力加拉塔沙雷期間，卡巴克就曾在IG上載自己舉起VVD的球衣並寫上：「感謝VVD，這個星球上其中一位最佳後衞，送給我這份禮物。」

不過他上半季為史浩克04在德甲上陣14場，球隊卻輸了10場暫列榜尾，故前英超名宿保羅麥臣就不看好卡巴克：「老實說，他也不相信自己的運氣，我意思是如果你是他經理人，你將會被封爵。你加盟了一支冠軍球隊，但你在上半季只贏過一場比賽，我實在很驚訝。在史浩克他們已經習慣不被看好，不過來到利物浦後，他們就要贏下每一場比賽。」

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