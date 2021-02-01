英超冠軍利物浦雖然在周一轉會窗截止日引入了兩名中堅，但領隊高證實，祖爾麥迪比因為足踝韌帶受傷，勢將錯過今季餘下賽事，對紅軍無疑是一大打擊。

29歲的祖爾麥迪比是於上周四利物浦以3:1擊敗熱刺的熱刺英超賽事中，與對方前鋒孫興民爭奪時足踝受傷，於半場被換下，結果成為了繼華基爾雲迪積克及祖高美斯後，第三名要長期養傷的紅軍後衞。

高普在紅軍官網表示︰「不幸地，所有人看過之後，我們得知祖爾將會缺席餘下球季。但他在下一個季前熱身開始時準備好，最終一切都會解決。」高普坦言︰「真的很不幸，因為作出了一次出色的挑戰，當他爭贏了孫興民的那一刻，他拯救了我們。不過他受傷了而且繼續比賽，而現在要缺席餘下球季，所以你可以想像到，他在球場上是如何地努力以嘗試幫助我們。」

高普續道︰「我們會等待他，現在他有餘下的球季、夏天然後是季前去作好準備，他將會再次準備就緒。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！