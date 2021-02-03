李斯特城前鋒占美華迪上月接受腹部手術，至今已缺席球隊三場賽事。不過，領隊羅渣士表示，這位34歲的前鋒很快就能回歸，周日對狼隊的聯賽有望復出。

34歲的華迪季初即表現大勇，開季後18場聯賽交出11個入球和5個助攻，可惜上月因因腹部有疝氣，要施行小型手術，令他已經缺陣了球隊的三場賽事。除了英足盃擊敗了英冠賓福特外，缺少了華迪的李城在聯賽都未能獲勝，先後賽和了愛華頓，並在主場以1:3不敵列斯聯，球隊亦已經跌至聯賽榜第四位。

球隊周三就要作客鬥「升班馬」富咸，領隊羅渣士在賽前表示：「華迪將會繼續缺陣這場賽事，但他的恢復情況很好。我們希望他能夠有本周復出，這對我們是一個非常好的消息。」球隊周中作客鬥富咸後，周日將會作客鬥狼隊，相信華迪屆時亦能復出。

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