疫情肆虐，唔少體育賽事都被迫取消或者延期，繼續進行都要閉門作賽。國際足協（FIFA）主席恩芬天奴就有信心，2022年卡塔爾世界盃可以喺全場爆滿嘅情況下舉行，因為佢認為疫情到出年年底就會消失。

𠵱家有部份體育比賽可以開放番畀少量球迷入場，但大部份聯賽都仲係閉門舉行。四年一度嘅世界盃出年11月至12月先至喺卡塔爾舉行，有成32個國家參與，但疫情呢家嘢，始終冇人預計到。恩芬天奴日前出席由世界衞生組織舉行嘅公平接種疫苗聯合會議嗰時，就好有信心話世盃可以喺卡塔爾盛大舉行，仲相信可以全面恢復球迷入場睇波。佢話：「我非常、非常有信心今屆世界盃會搞得好出色，會同以往嘅一樣，有種魔法令全球都團結起嚟，我哋會回到往日嘅正常生活。」

「到嗰陣時，我哋就會擊倒疫情，如果用成兩年都搞唔掂，咁我哋嘅問題就唔止世界盃咁簡單。」亞洲同南美區嘅世盃外圍賽已經踢緊，歐洲區賽事亦會喺3月開始。恩芬天奴話，𠵱個情況下要搞國際體育大賽唔簡單，但只要有明確嘅防疫措施，就唔會令相關人士要承受健康風險：「我哋會攞個平衡，但當然都要尊重各國政府嘅決定，今年嘅情況非常唔一樣，我們會監管住個情況。國際賽（世盃外）三月就會開始，我哋會再視乎情況，辦賽嗰陣唔會要大家冒險。」

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